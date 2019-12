Soirée Expo en solidarité avec le Chili

Las Insumisos organisent cette semaine deux soirées en solidarité avec le Chili :

Le vendredi 20 à 18h à l’Espace Lumen à Ixelles

Soirée Expo - Tarde cultural

Chaussée de Boondael 36, Ixelles 1050 Bruxelles

Expo de sérigraphies et de pancartes en relation avec la lutte sociale au Chili

Documentaires :

Matapaco et autres vidéos reçues du Chili

Poésie :

Nuray

Tigre

Victor Guerra

Musique live :

Nedjelka y Giuliano

Olivier Sebrechts

Julio Pérez

D’autres artistes sont attendus...

Dimanche 22 de 16h à 23h30 au Labokube

Chaussée de Louvain, 242 à Saint-Josse

Soirée culturelle musicale

Plusieurs artistes attendus, entre autres Silvia Abalos et Nikanor

Bonne ambiance, à boire et à manger, le tout en solidarité avec la lutte sociale au Chili contre le néolibéralisme et pour un changement de société, pour qu’elle soit plus juste, digne et égalitaire. L’argent récolté ira pour les volontaires qui soignent les blessés lors des manifs, aux familles des morts ainsi qu’aux blessés, qui ont perdu les yeux, ou encore à des organisations de quartier qui viennent en soutien aux plus touchés par la répression gouvernementale.

Bienvenus !