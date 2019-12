Soirée culturelle musicale

Plusieurs artistes attendus, entre autres Silvia Abalos et Nikanor

Bonne ambiance, à boire et à manger, le tout en solidarité avec la lutte sociale au Chili contre le néolibéralisme et pour un changement de société, pour qu’elle soit plus juste, digne et égalitaire. L’argent récolté ira pour les volontaires qui soignent les blessés lors des manifs, aux familles des morts ainsi qu’aux blessés, qui ont perdu les yeux, ou encore à des organisations de quartier qui viennent en soutien aux plus touchés par la répression gouvernementale.

Bienvenus !