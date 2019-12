Des hébergeurs appellent à un rassemblemnt au 127 bis, contre les enferments et les tentatives d’expulsion à répétition de leurs “amis” et en solidarité avec tous les prisonniers. Toute initiative de refus devant les Centres fermés est à saluer et à soutenir.

Rejoignons les pour crier non aux centres fermés

SOLIDARITÉ

Ci après leur appel :

“Nous appelons à un rassemblement devant le centre fermé 127 bis ce dimanche 22 décembre 2019 à 15h30 pour soutenir les prisonniers qui réclament leur libération, pour leur témoigner notre solidarité et envoyer un signal fort aux politiques pour qu’ils arrêtent les enfermements et les expulsions illégitimes.

Monsieur A, 19 ans, Somalien, est depuis 10 mois en centre fermé. Il a subi 4 tentatives d’expulsion dont l’une très violente pour laquelle il a déposé plainte, et l’une dans le plus grand secret sans avoir pu avertir personne (téléphone confisqué au mépris du droit à l’assitance juridique permanente !) + d’autres annulées au dernier moment pour raisons techniques.

Il vient de recevoir une prolongation d’écrou pour 1 mois et risque de nouvelles tentatives d’expulsion : pétition : https://www.change.org/p/a-maggie-de-block-secr%C3%A9taire-d-%C3%A9tat-%C3%A0-l-asile-et-%C3%A0-la-migration-lib%C3%A9rez-abdulahi

Son état psychologique se dégrade de jour en jour, il doit être libéré.

Monsieur T. 28 ans, est depuis 9 mois en centre fermé. Il a subi 3 tentatives d’expulsion violentes et est en grêve de la faim depuis plus de 20 jours. Sa vie est en danger. Ici un de ses témoignages : http://www.gettingthevoiceout.org/deportationtu-es-un-animal-tu-es-un-singe-pourquoi-fais-tu-comme-ca-espece-de-singe/

D’autres sont également là enfermés depuis plusieurs mois en attendant leur éventelle expulsion.

Nous sommes témoins de nombreux actes de désespoir quotidiennement dans les centres fermés : grèves de la faim et/ou soif, tentatives de suicide, auto-mutilations, tentatives d’évasion ; http://www.gettingthevoiceout.org/tentatives-devasion-tentatives-de-suicide-greves-de-la-faim-dans-les-centres-fermes-resistances-aux-expulsions/

Page facebook de l’évènement https://www.facebook.com/events/437329170279363/

“La terre est à tout le monde” nous disait une détenue.

Personne n’est illégal.

Infos pratiques :Adresse :127 bis Tervuursesteenweg 300 1820 Steenokkerzeel https://goo.gl/maps/wQ6hz5KDKauMRQjp9

Train Gare du Nord : 15h10 Direction Leuven – Voie 6 – Arrêt Nossegem”

