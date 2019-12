Non à l’expulsion ! Pour Mounir et Moustapha !

« Nous sommes deux militants actifs au Comité des travailleurs migrant.e.s sans-papiers de la CSC Bruxelles-Hal-Vilvorde. En février 2018 nous avons été arrêté dans les locaux de l’ASBL Globe Aroma, avant que certains d’entre nous ne soit emmené en centre fermé.

Une convention précaire entre la Commune d’Ixelles et l’AIS « Comme chez toi » nous permettait d’avoir un toit, le contrat a pris fin au 30 novembre.

Des associations acceptent de se porter garantes pour mettre en place une nouvelle convention d’occupation avec les pouvoirs publics. Des demandes de soutien ont été envoyé aux représentant.e.s politiques, communaux et régionaux. A ce jour nous n’avons pas de solution pour éviter d’être expulsés, de se retrouver en rue ou d’être à la merci des autorités.

Après toutes ces épreuves et alors que nous commencions à nous reconstruire, nous ne pouvons pas croire que la représentation politique progressiste nous fasse revenir en arrière, revivre le passé.

Nous ne voulons plus de ce quotidien, fait de peur, de rejet et de souffrance. Notre détermination à nous construire un autre horizon est intacte, pour nous et tous les autres publics exclus avec ou sans papiers ».

ON VIT ICI, ON BOSSE ICI, ON RESTE ICI ! MAIS PAS SANS DROIT !

Rassemblement Mardi 7 Janvier à 15h devant la Commune d’Ixelles