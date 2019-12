. Samedi 1er février de 9h30 à 18h, l’Industrial Workers of the World (IWW) Belgium ainsi que l’Union Communiste Libertaire Bruxelles vous invitent à suivre une formation pratique sur le syndicalisme de lutte et autogestionnaire.

. L’objectif de cette formation est de se donner les outils pour pouvoir s’organiser sur base de nos problématiques sociales et/ou salariales sur nos lieux de vie et de travail afin d’y mener des luttes collectives et autogestionnaires. Elle s’applique donc au milieu du travail avec ou sans emploi, aux quartiers dans lesquelles nous vivons, aux luttes que nous menons de manière générale.

Cette formation est gratuite mais sur inscription, merci de prévenir si vous vous désistez : https://framaforms.org/inscription-formation-how-to-organize-1575645622

. Programme :

9h30 Accueil.

10h Présentation générale du syndicalisme de lutte.

12h Présentation de l’outil AEIOU.

Agitate, Educate, Inoculate, Organize, Unionize

13h Pause midi

Nous proposons à chacun·e d’amener quelque chose à manger et à partager.

14h Application en groupe de l’outil AEIOU à des problématiques concrètes amenées par les participant·e·s.

15h30 Mise en commun.

16h30 Perspectives.

17h Verre de l’Amitié.

18h Clôture.

Lieu : Bruxelles (plus d’info à venir)