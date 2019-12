Le groupe Animation du Réseau ADES organise le jeudi 16 janvier l’arpentage (lecture collective) du livre "Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme" de bell hooks.

EDIT : Plein d’inscriptions, c’est super, mais du coup on va clôturer les inscriptions ici momentanément ! On réfléchit à faire deux groupes parallèles/ un groupe à une autre date vu l’enthousiasme, donc n’hésitez pas à quand même vous inscrire au cas où il a des désistements ou une deuxième session, on vous tient au courant asap > https://www.facebook.com/events/3086285398065097/

Histoire de te mettre l’eau à la bouche, petit extrait de la 4ème de couverture :

"Ne suis-je pas une femme ?", telle est la question que Sojourner Truth, ancienne esclave, lança en 1851 lors d’un discours célèbre, interpellant féministes et abolitionnistes sur les diverses oppressions subies par les femmes noires : oppressions de classe, de race, de sexe. Héritière de ce geste, bell hooks décrit dans ce livre paru en 1981 aux Etats-Unis les processus de marginalisation des femmes noires. Elle livre une critique sans concession des féminismes blancs, des mouvements noirs de libération, et de leur difficulté à prendre en compte les oppressions croisées.

Nous t’attendons dès 19h : que tu ais déjà participé à un arpentage ou pas, n’hésite pas à nous rejoindre ! Tu peux prendre un petit quelque chose à grignoter ! Il ne faut pas avoir lu le livre pour y participer

Qu’est-ce qu’un arpentage ?

Au début de la soirée, chacun·e lit une partie du livre choisi (souvent un essai politique). Ensuite, via des questions décidées par le groupe, on discute du livre, des idées abordées, des liens avec nos vécus quotidiens… L’arpentage est une manière d’aborder un livre en une soirée, mais également de se détacher d’une lecture scolaire, restitutive pour aborder des sujets dans un cadre convivial et bienveillant.