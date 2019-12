[Projection] Winnie

Le cinéma d’Attac présente

WINNIE

un film de Pascale LAMCHE

Le film qui ose enfin rétablir la vérité

WINNIE Madikizela –jeune assistante sociale née dans un village du Transkei– a 25 ans lorsque son mari, Nelson Mandela, est arrêté en 1962 et condamné à perpétuité : « Nous nous connaissions à peine ».

Militante charismatique, qui n’a jamais quitté Soweto (le célèbre township de Johannesburg, où elle vit depuis son mariage avec Nelson en 1958), Winnie va mener la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud et maintenir haut la flamme de la résistance –récoltant des fonds pour les prisonniers et orchestrant sans relâche la mobilisation des quartiers populaires. Cible du régime, espionnée et maintes fois arrêtée, cette mère de deux petites filles, qui jamais n’a fléchi, est bientôt accusée d’avoir provoqué la vague de troubles qui submerge le pays en 1976. Assignée à résidence à Brandfort –« un tombeau vivant »–, l’opposante assume pourtant publiquement les actes de violence dirigés contre le pouvoir blanc au grand désappointement des médias internationaux chargés de la courtiser. Ne craignant rien ni personne, Winnie (qui recrute, avec Chris Hani et Oliver Tambo, les soldats d’Umkhonto we Sizwe, la branche militaire du Congrès national africain) continue ainsi à coordonner les luttes sur le terrain et à en tenir informé le chef de l’ANC emprisonné.

Mais tandis que, dans les années 1980, le régime raciste (sur la défensive) engage des négociations secrètes avec Mandela en vue de sa libération, le pouvoir s’acharne à discréditer son épouse, figure emblématique des ghettos, qui comprend mieux que personne les aspirations de la jeunesse et ne cesse de fustiger le capitalisme.

Entrelaçant archives et témoignages précieux, dont le sien et celui de sa fille Zindzi, ce portrait dense et très documenté éclaire le rôle majeur –et systématiquement sous-estimé– de cette femme engagée en première ligne dans la lutte contre la ségrégation raciale. Il montre surtout comment le régime sud-africain s’est ingénié à opposer « le saint » Nelson Mandela à « la pécheresse » Winnie, redoutée pour son intransigeance, jusqu’à leur séparation et sa diabolisation.

A travers le parcours de cette combattante insoumise, disparue en avril 2018, Winnie –de la réalisatrice française Pascale Lamche– est un témoignage fort et courageux sur l’histoire récente et tourmentée de l’Afrique du Sud.





WINNIE

France / Afrique du Sud 2016 / 85 minutes

L’Aventure

Galerie du Centre, 57 rue des Fripiers à Bruxelles

[entre la Monnaie et l’arrière de la Bourse]

Attac-Bruxelles 1

bxl1[chez]attac.be - http://bxl.attac.be - tel : 0494 808 854