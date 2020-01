Las insumisos vous invitent a une fête solidaire avec le Chili éveillé.

Il y aura, comme il est déjà une tradition lors de nos soirées, plusieurs groupes de musique, danses, à manger, à boire et d’autres surprises. Cette fois-ci, c’est un samedi, donc ce sera la fête !

L’objectif, une fois de plus, est d’apporter tout le soutien au peuple chilien éveillé, orgueilleux et fiers que nous sommes de la force et du courage qu’ils ont de continuer à lutter jusqu’à atteindre une société plus juste, digne et solidaire.

Selon le dernier rapport du INDH (Institut National des Droits Humains du Chili), le 20 décembre de 2019, il y a :

9484 personnes qui ont été arrêtées dont 1085 sont mineurs

3557 hospitalisés, 359 avec blessures au niveau oculaire,

au moins 30 morts.

Tout l’argent récolté sera envoyé au Chili pour l’aide médicale et sociale.

Tout apport culinaire est le bienvenu, nous pouvons rembourser les coûts.

On vous attends !

NL

Las Insumisos nodigen u uit op een solidariteitsfeest voor Chili, met, zoals intussen al een traditie is geworden, verschillende muziekgroepen, veel dansen, drinken, eten en verrassingen.

Het doel van de avond is steun te betuigen aan het Chileense volk dat vecht voor een meer rechtvaardige, waardige en solidaire maatschappij.

Volgens het laatste rapport van het INDH (Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens van Chili) van 20 december 2019, zijn er :

9484 mensen gearresteerd, waarvan 1085 minderjarigen

3557 mensen opgenomen in het ziekenhuis, waaronder 359 met oogwonden

minstens 30 doden

Het ingezamelde geld wordt naar Chili verzonden voor medische en sociale hulp.

Alle culinaire bijdragen zijn welkom (kosten kunnen worden vergoed).

Iedereen welkom !