OCÉAN au cinéma Rencontre avec le réalisateur

Dans le cadre du Tels Quels Festival

Programme complet : https://www.facebook.com/events/471469000223471/

Un film d’Océan, France, 2019, 1h51, français

Océan, c’est le prénom que ce comédien transgenre s’est choisi.

Ce documentaire retrace un an de sa vie, de sa première prise de testostérone en janvier 2018 à son approbation de changement d’état civil par le tribunal un an plus tard. Dans un dispositif de tournage très léger, Océan capte l’intime, filme ses discussions avec sa mère, des moments de vie avec ses ami.e.s proches, ses amoureuses, mais aussi ses rendez-­vous chez les différents médecins qui le suivent, sur les plateaux télés et dans les loges des théâtres où il se produit… C’est la première fois en France qu’une série documentaire sur la transidentité est réalisée par un concerné, et permet de déplacer le point de vue du spectateur non aguerri, de lui faire explorer de l’intérieur les bouleversements provoqués par un tel choix de vie.

La séance sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur

Infos pratiques

Tarifs : 7€ / 5€ pour les membres de Tels Quels