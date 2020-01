Dans le cadre du Tels Quels Festival

Programme complet : https://www.facebook.com/events/471469000223471/

“Je suis un homme qui aime les hommes, un homme femme comme tu les appelais toi. Qu’en plus c’est pas le bon mot…”

Sur la tombe de sa maman, dans le cimetière d’un village de Calabre, Giuseppe dit Peppino, se raconte et confesse enfin à celle qui a partagé sa vie ce qui jusque-là avait été indicible : son attirance pour les hommes, en Calabre, en Italie, des années 70 à nos jours. Dans un flux de paroles ininterrompu, Peppino ravive les souvenirs – les plus heureux comme les plus tristes : les premières aventures sexuelles, le grand amour, les amitiés qu’on n’oublie pas, mais aussi la honte, les insultes, la violence, le désir de « rentrer dans la normalité », de pouvoir vivre sa vie sentimentale et sexuelle au grand jour et non dans le secret.

Equipe de création :

Federica Martucci – mise en scène, traduction, adaptation

Emmanuel Guillaume – Peppino

Amandine Mélan – traduction, dramaturgie, production, diffusion

Cécile Balate – scénographie

Christophe Denaeyer – création lumière et son, régie

Texte original en calabrais de Saverio La Ruina, présenté au Piccolo Teatro de Milan en décembre 2016.

Infos pratiques

Tarifs : 16€ / 12€ pour les membres de Tels Quels