Dans le cadre du Tels Quels Festival

Programme complet : https://www.facebook.com/events/471469000223471/

Un film de Hella Joof, Danemark, 2018, 1h40, danois st français

Helle a toujours attendu que Peter, son bourreau de travail de mari, parte à la retraite, pour pouvoir profiter ensemble de l’automne de leur vie. Elle désire vraiment voyager et explorer le monde avec lui – mais lorsque Peter rentre de son dernier jour de travail, leur vie prend un tour surprenant car il a une grosse surprise pour elle : il entreprend une nouvelle carrière en tant qu’importateur de vin et il a investi toutes leurs économies dans un vignoble exclusif en Autriche ! Helle et Peter se séparent et s’engagent chacun de leur côté sur un flamboyant voyage de découverte, plein de nouvelles opportunités, de nouveaux problèmes et de nouveaux rêves… Mais peut-on tout recommencer après 50 ans de mariage ? Et sait-on vivre l’un sans l’autre après tant de temps ? Happy Ending est une histoire drôle et coquine sur le courage de recommencer à zéro quand tout semble fini.

Infos pratiques

Tarifs : 7€ / 5€ pour les membres de Tels Quels