Fin de Siglo

Dans le cadre du Tels Quels Festival

Programme complet : https://www.facebook.com/events/471469000223471/

Un film de Lucio Castro, Argentine, 2019, 1h24, espagnol st français

Un Argentin de New York et un Espagnol de Berlin se croisent une nuit à Barcelone. Ils n’étaient pas faits pour se rencontrer et pourtant… Après une nuit torride, ce qui semblait être une rencontre éphémère entre deux inconnus devient une relation épique s’étendant sur plusieurs décennies…

Les mystères de la relation amoureuse, les défis du couple à long terme, l’attrait de la liberté personnelle, l’homoparentalité… : ces sujets sont explorés avec force dans le premier long métrage sexy, drôle et émouvant du réalisateur argentin Lucio Castro. Une romance belle et sensuelle dans laquelle la mémoire, le désir et la réalité se scindent en de nombreuses chronologies ludiques et mélancoliques. Primée au prestigieux Festival LGBT de San Francisco Frameline, une œuvre inventive et toujours surprenante transformant une histoire d’amour en un véritable voyage cosmique.

Prix du Jury – Chéries Chéris Festival du film LGBTQ+ de Paris

Infos pratiques

Tarifs : 7€ / 5€ pour les membres de Tels Quels