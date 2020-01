Dans le cadre du Tels Quels Festival

Programme complet : https://www.facebook.com/events/471469000223471/

Un film de Gabrielle Zilkha, Etats-Unis, 2019, 1h33, français

L’homosexualité à la télévision est passée d’entre les lignes, dans des séries telle que “Xena : Warrior Princess”, à une relation de plusieurs saisons entre deux femmes aux vues de tous, comme on a pu l’apprécier dans “Buffy the Vampire Slayer”, “Lost Girl”, et “Carmilla”. Mais les choses ne sont pas encore parfaites.

2016 a connu un nombre record de lesbiennes mortes dans une série, ce qui a brisé le cœur des fans homosexuelles et qui a donné lieu à un combat victorieux pour une représentation meilleure et plus diverse des LGBTQI+. Des stars comme Ilene Chaiken, Stephanie Beatriz, Lucy Lawless et Angelica Ross ont joint leur voix à celles de nombreuses fans dans cette histoire rapide de la représentation des femmes lesbiennes ou bi à la télévision contemporaine.

QUEERING THE SCRIPT ne fait pas que recenser l’évolution de l’homosexualité, mais démontre aussi l’incroyable impact de l’activisme sur ces fans variées, en s’assurant qu’elles se voient jouées à l’écran correctement.

Présente les interviews avec Lucy Lawless (actrice, “Xena : Warrior Princess”), Ilene Chaiken (productrice/directrice/scénariste, “The L Word”, “The Handmaid’s Tale”), Princess Weekes (journaliste, The Mary Sue), Gloria Calderón Kellett (productrice/scénariste, “One Day at a Time”), Angelica Ross (actrice, FX’s “POSE”), Stephanie Beatriz (actrice, “Brooklyn Nine-Nine”, The Light of the Moon), et bien d’autres.

Infos pratiques

Tarifs : 7€ / 5€ pour les membres de Tels Quels