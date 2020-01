Good Kisser

Dans le cadre du Tels Quels Festival

Programme complet : https://www.facebook.com/events/471469000223471/

Un film de Wendy Jo Carlton, Etats-Unis, 2019, 1h20, anglais st français

Jenna accepte l’aventure d’un weekend sensuel avec Kate, sa petite amie matérialiste, et la mondaine Mia. Mais, à mesure que la nuit progresse, Jenna s’aperçoit qu’elle a eu les yeux plus gros que le ventre, et le triangle amoureux commence à s’effriter.

Il faut faire attention à ce que l’on souhaite.

Selon The Toronto Star, la scénariste et directrice Wendy Jo Carlton nous offre un nouveau festival apprécié avec ce drame romantique filmé à Seattle sur l’aventure sexy d’un weekend qui aura de sérieuses conséquences pour les trois femmes impliquées.

Infos pratiques

Tarifs : 7€ / 5€ pour les membres de Tels Quels