Handsome Devil

Dans le cadre du Tels Quels Festival

Programme complet : https://www.facebook.com/events/471469000223471/

Un film de John Butler, Irlande, 2016, 1h34, anglais st français

Ned Roche raconte le moment qui l’a rendu le plus honteux. Après la mort de sa mère et le remariage de son père, il se retrouve dans un pensionnat. Alors qu’il ne s’intéresse pas au sport et qu’il aime la musique, sensible et introverti, Ned est mal vu dans un établissement où le rugby est une institution. Ses camarades l’importunent régulièrement et le traitent d’homosexuel, mais par chance, il a une chambre à lui tout seul. Lorsqu’arrive un nouveau, il est obligé de partager sa chambre avec lui, à son grand déplaisir. Le nouvel élève, Conor, est un sportif, et son très bon niveau au rugby en fait vite la coqueluche de l’équipe et de l’entraîneur, M. O’Keeffe.

Un autre nouvel arrivant va contribuer à encore changer les choses : le nouveau professeur d’anglais, M. Sherry, enjoint à ses élèves d’exprimer ce qu’ils sont vraiment. Conor va montrer à Ned qu’il s’intéresse à la musique, et peu à peu, ils deviennent amis. M. Sherry les encourage à chanter en duo à la guitare pour une soirée de présentation au lycée des filles. Mais l’entraîneur, un homophobe virulent, voit d’un mauvais œil ce rapprochement, qui pour lui ne peut que nuire au mental de son champion. Il va tout faire pour séparer les deux amis.

Infos pratiques

Tarifs : 7€ / 5€ pour les membres de Tels Quels