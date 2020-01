Le Rojava est devenu le synonyme d’une révolution sociale unique dans le Moyen Orient, dans laquelle les femmes ont pris un rôle clef. En 2012, dans le chaos de la guerre civile en Syrie, une région autonome dans le Nord du pays – le Rojava de son nom kurde – a vu le jour. Elle a construit son autonomie politique sur les bases de la démocratie directe, de la libération des femmes, de l’écologie et de la multi-ethnicité. Entre 2012 et 2019, nous avons assisté à la multiplication de structures qui visent à libérer les femmes du fléau du patriarcat, en les intégrant dans toutes les sphères de la vie publique et en leur donnant les armes pour se défendre.

Alors que, à l’heure actuelle, la Turquie et le gouvernement syrien menacent de mettre fin à cette révolution sociale, l’exposition « Rojava – le printemps des femmes » (créée par la fondatoin WJAR) vise à mettre à l’honneur les différents aspects de la révolution des femmes au Rojava. Elle a lieu dans le cadre d’une campagne de solidarité avec les bataillons de femmes du Kurdistan (www.shengal.xyz) qui se sont courageusement battues, non seulement contre l’État Islamique qui fait tant de ravages dans cette région du monde et qui, suite à l’invasion turque, risque de regagner en force, mais aussi contre l’armée turque elle-même.

Dans l’incertitude du destin de cette région du monde, nous voulons donner de la visibilité à cette expérience sociale unique, pour nous en inspirer, en apprendre, et pour soutenir les femmes qui résistent actuellement sur place.

♦ L’exposition se tiendra du 10 janvier au 8 mars et sera accessible lors des permanences du DK (les lundis de18h à 20h et les mercredis de 17h à 19h) ainsi que lors des soirées d’activités se tenant dans les locaux du DK. D’autres permanences seront organisées durant cette période. Les conférences et les dates de permanences seront annoncées sur le site web et sur le facebook.