We are Extinction Rebellion Saint-Gilles_Forest, local group of an international grassroots movement rising up against the climate crisis and mass extinction.

Come and hang out with us if you feel the need to do something about the multiple ecological crises we are facing, if you are curious about what Extinction Rebellion is or simply want to share your concerns and feelings in face of the crisis.

FR

Nous sommes le groupe local de Saint Gilles et Forest d’Extinction Rebellion, un mouvement populaire qui s’élève contre la crise climatique et l’extinction de masse à laquelle nous faisons face.

Venez passer du temps avec nous si vous ressentez le besoin de réagir à la situation, si vous êtes curieux de connaître le mouvement d’Extinction Rebellion ou tout simplement si vous souhaitez partager vos idées face à la crise.

NL

Wij zijn de lokale groep van de Sint Gilles en de Vorst van Extinction Rebellion, een volksbeweging die zich verzet tegen de klimaatcrisis en het massale uitsterven waar we mee te maken hebben.

Kom en breng tijd met ons door als je de behoefte voelt om op de situatie te reageren, als je nieuwsgierig bent naar de Rebellion Extinction beweging of gewoon als je je ideeën over de crisis wilt delen.