[NL & ENGLISH BELOW]

More info to come.

Sortez vos vélos, vos trottinettes, vos monoroues, etc.!

Retrouvons nous, petits, grands, jeunes et moins jeunes pour rouler ensemble, dans la joie et la bonne humeur, jusqu’au Heizel. Pour réaffirmer notre volonté de réguler la publicité pour la voiture en général, et pour les plus polluantes en particulier.

La Mythical Mass, parce qu’en matière de pub pour la voiture, il y a le Mythe, et il y a la (triste) réalité...

La balade se voudra résolument festive - soyons nombreux.ses !

More info about our action : https://www.facebook.com/events/544362989749998/

www.boycottautosalon.be

***

NL

SAVE THE DATE !

Meer info volgt.

Haal je fiets, step, monowheel, etc. van stal !

Laat ons samen, groot en klein, jong en iets minder jong, gewapend met ons allerbeste humeur en een nimmer vervagende glimlach op het gezicht, richting de Heizel rollen ! We doen dit om luider dan ooit te vragen om (vervuilende) autoreclame beter te reglementeren !

Het wordt een Mythical Mass, genoemd naar de mythes die autoreclames aan de man trachten te brengen, maar die niets te maken hebben met de trieste realiteit.

Het zal een feestelijke optocht worden, dus wees talrijk : hoe meer zielen, hoe meer vreugd !

Meer info over deze actie : https://www.facebook.com/events/544362989749998/

www.boycottautosalon.be

***

Get on your bikes, your e-scooters, your monowheels, and what have you !

Let’s all gather, big and small, old and young, for a festive and positive ride, as one big group, from Trône/Troon to the Heysel/Heizel.

We want to show that we think something should be done about the publicity for cars, especially the most polluting types of cars.

The name of this Critical Mass ‘hors série’ will be Mythical Mass : when we think of car ads, there are the Myths and, unfortunately, there is the (gloomier) reality…

For this festive group ride we need to be MANY !

DO JOIN US !

More info about this campaign : https://www.facebook.com/events/544362989749998/

www.boycottautosalon.be