AMAZIGH SPRING

16:00 Amussu - fim

18:30 Ahmed Aassid – lecture

20:00 Houria Aïchi – concert

21:00 Silya Ziani & Imetlaâ – concert

NL De Imazighen zijn de oorspronkelijke bevolking van Noord-Afrika. Ondanks opeenvolgende kolonisaties, de toegenomen arabisering in de Maghreb en de politiek van verloochening en marginalisatie van hun identiteit, blijven de Amazigh-gemeenschappen zich verzetten tegen hun verdwijning. Via vooraanstaande artiesten en activisten maakt u kennis met de Amazigh cultuur en de strijd van de Imazighen.

FR Les Imazighen sont la population originelle de l’Afrique du Nord. Malgré les colonisations successives, l’arabisation accrue au Maghreb et la politique de déni et de marginalisation de leur identité, les communautés amazighes continuent de s’opposer à leur disparition. A travers des artistes et des activistes de renom, vous découvrirez la culture amazighe et la lutte des Imazighen.

EN

The Imazighen are the original population of North Africa. Despite successive colonizations, increased Arabization in the Maghreb and the policy of denial and marginalization of their identity, Amazigh communities continue to oppose their disappearance. Through renowned artists and activists you can discover the Amazigh culture and the struggle of the Imazighen.

Read more / Meer info / plus d’infos :

https://bit.ly/36Lx6eM