Lumumba DAY

Patrice Emery Lumumba n’est pas seulement le symbole de « l’indépendance politique » du Congo arrachée le 30 juin 1960. Son œuvre et sa personne vont largement au-delà. C’est aussi le porteur d’idées, d’une pensée intemporelle sur tous les plans (politique, économique, sociale, culturelle, identitaire, etc.). Une pensée qui résonne encore aujourd’hui, tellement les idées de Lumumba sont toujours d’actualité. Aussi bien en Belgique qu’au Congo ou en Afrique.

Pour les 59 ans de l’assassinat de Lumumba de Joseph Okito et de Maurice Mpolo nous nous concentrerons sur les dimensions panafricaine et universelle de leur combat.

Programme :

* 17h00 - Visite guidée décoloniale : Parcours Matonge (Point de rdv : Place Royale).

* 17h45 – Rassemblement sur la Place Lumumba.

* 18h30 - Conférence : les dimensions panafricaine et universelle de Lumumba (Horloge du sud - Rue du trône 141 1050 Ixelles).

Avec comme intervenants :

Amzat Boukari Yabara, historien, docteur de l’EHESS et secrétaire générale de la Ligue Panafricaine UMOJA ;

Malamine Fadiaba, militant du Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations (CMCLD) et animateur au MRAX ;

Louise Ngandu, politologue ;

Stéphanie Ngalula, militante au CMCLD modérera les échanges.

Nous vous attendons nombreux pour rendre hommage à cet illustre homme qu’étais Patrice Emery Lumumba.