Dans le cadre du Tels Quels Festival

Un film de Ali Jaberansari, Iran/Royaume-Uni/Pays-Bas, 2019, 1h42, farsi st français

Trois personnes esseulées, chacune cherchant l’amour à sa manière. C’est bien assez difficile dans n’importe quelle grande ville – bien plus encore à Téhéran, où les libertés individuelles ne peuvent pas être considérées comme acquises. Prenant une voix sexy au téléphone, une réceptionniste en surpoids séduit des hommes qui ne jèteraient pas même un coup d’œil à son vrai “elle”. Pour se venger, son alter ego sexy pose un lapin à tous les rencards qu’elle fixe. Un ancien champion de bodybuilding gagne maintenant sa vie comme coach sportif personnel. Quand un jeune et beau sportif prometteur devient son client, il laisse tomber tous le reste, même un rôle très prometteur dans un film dirigé par un directeur français très connu. Un chanteur pour funérailles religieuses est largué par sa fiancée. Il essaie de trouver un nouveau but à sa vie en se reconvertissant comme chanteur pour mariages et soirées. C’est beaucoup plus attractif aux yeux des femmes, lui assure son ami.

Infos pratiques

Tarifs : 7€ / 5€ pour les membres de Tels Quels