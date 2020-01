Un film de Leon Le, Vietnam, 2018, 1h41, vietnamien st français

Dans le Saigon des années 80, bien avant la levée de l’embargo états-unien sur le Vietnam en 1994, Song Lang dépeint les bas-fonds abrasifs dont la seule source de lumière vient des sublimes mises en scène de la troupe de l’opéra local.

Un beau et ténébreux collecteur de dettes forme une surprenante amitié avec le charismatique acteur principal de la compagnie en difficuté, et leur amitié, à leur grande surprise, fait naître en eux des sentiments.

“Song Lang” est un instrument à percussion utilisé pour contrôler le tempo et la diction dans l’opéra populaire vietnamien moderne. En vietnamien, il signifie aussi “deux hommes”.

C’est le parfait homonyme pour un film presque parfait.

Ce film est un remarquable achèvement pour la première tentative à la réalisation de Leon Le — qui est aussi la voix chantée de l’acteur principal dans l’opéra !

À ce jour, le film a amasser 25 récompense dans une vaste variété de catégories : meilleure fiction, scénario, réalisation, costume, etc. Les festivals en Asie ont aussi reconnu comme étoile montante le nouveau venu Lien Bahn Phat, qui fait ses débuts en tant qu’acteur dans ce film avec le rôle du collecteur de dettes Dung “l’Éclair”.

Infos pratiques

Tarifs : 7€ / 5€ pour les membres de Tels Quels