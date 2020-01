Politic and Chill #1 : Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend.

La lutte et la résistance se globalisent, se convergent, évoluent et grandissent à une vitesse vertigineuse. Et c’est une bonne chose ! Seulement, nous voilà souvent larguéEs et dépasséEs quand il s’agit de nouveaux savoirs créés par les différents mouvements de lutte et de résistance mais également d’auto-définition et détermination. Sur les médias sociaux, des activistes pointes facilement du doigt d’autres activistes pour les erreurs de vocabulaire, d’analyse et de stratégies. Cet atmosphère ne nous fait pas avancer, que du contraire.

C’est pourquoi l’équipe du Space a pensée une série de discussions afin de créer un espace dans lequel nous pouvons partager notre savoir mutuel de façon accessible a toustes afin de ne laisser personne derrière.

L’objectif est aussi d’aller vers un mode de transmission du savoir qui tend vers l’horizontalité. Nous avons toustes du savoir à partager !

Si vous vous posez des questions sur la thématique d’aujourd’hui, partagez-les ici afin que la discussion puisse déjà commencer sur cette page et qu’on puisse s’y préparer en faisons chac’unE (qui le souhaite) des recherches au préalables.

Ramenez tous ce que vous souhaitez partager à ce sujet, sous n’importe quel format : Texte à lire, poème à réciter, extrait de video à projeter, ...

Politic and Chill aura lieu tous les deuxième samedi du mois.

Programme :

17h | Projection du film : Amussu.

In 2011, a group of villagers started a peaceful protest against the silver mine of Managem in Imider (Morocco). Their demands were fundamental : clean water, land and human rights. The acclaimed documentary Amussu zooms in on hope, not misery, and shows the power of poetry and metaphors in the fight against injustice.

19h | Discussion :

La thématique de la discussion : Nous ne défendons pas la nature, nous SOMMES la nature qui se défend.

PS : Une boisson chaude offerte pp. N’hésitez pas a ramener des petites choses a grignoter en mode auberge espagnole.