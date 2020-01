Femmes et Pouvoir en Islam

CONFÉRENCE GRATUITE

Intervenante : Azadeh Kian

Modératrice : Myriem Amrani

Dans le cadre du cycle de rencontres-débats « Femmes, Féminismes et Islam », Dakira asbl et l’Espace Magh ont le plaisir d’inviter Azadeh Kian.

Azadeh Kian est auteure et conférencière, sociologue franco-iranienne, professeure de sociologie et directrice du Centre d’enseignement, de documentation et de recherches pour les études féministes de l’Université Paris-Diderot.

Tout au long de l’histoire de l’islam, les femmes ont été les enjeux de pouvoir des hommes mais elles ont aussi exercé différentes formes de pouvoir religieux, politique, économique, culturel ou social.

Explorant la question des femmes et du pouvoir en islam, avec une attention particulière portée au Moyen-Orient, Azadeh Kian offre un aperçu de quatre périodes historiques : l’avènement de l’islam, la période médiévale, l’époque moderne et contemporaine. Elle analyse, en outre, les dynamiques de réislamisation en œuvre dans le monde musulman contemporain et en Europe occidentale.

Azadeh Kian rappelle le contexte d’émergence du voile au Moyen-Orient et son instrumentalisation durant l’époque coloniale. Enfin, elle interroge le concept de féminisme islamique ainsi que celles qui s’en réclament en Europe occidentale.