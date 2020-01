Débat/discussion autour de la STIB

Suite à l’annonce de la STIB concernant l’augmentation dans un premier temps du ticket papier et dans un second temps de l’ensemble de ses tarifs sous prétexte de financer la gratuité des moins de 25 ans et des plus de 65ans :

Nous usagers de la STIB avons décidé de nous opposer à cette augmentation qui intervient dans un contexte où la vie est de plus en plus chère et les fins de mois de plus en plus difficiles. Se déplacer est pour nous un besoin vitale, et nous nous insurgeons contre la marchandisation croissante de ce moyen de subsistances sensé être public. Le prix déjà exorbitant d’un abonnement à l’année pour un travailleur ou une travailleuse, les amendes abusives et les véritables rafles commise par les contrôleurs nous pousse à nous réunir et à dire non à l’augmentation du ticket.

Pour ce faire, une assemblée générale ouverte à toutes et tous se déroulera le samedi 11 janviers à 17h au 142 rue Bara 1070 Anderlecht afin de discuter des attentes de chacune et de chacun, de la façon dont nous pouvons stopper cette augmentation des tarifs, et pourquoi pas, de comment nous organiser pour aller jusqu’au-delà de cette question.