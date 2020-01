Manifestation contre l’augmentation des prix de la STIB !

Suite à l’augmentation du ticket nous proposons cette fois d’arrêter de subir et d’essayer de se mobiliser. Il n’est pas normal qu’une partie de la population soit terrorisée, pourchassée, parfois même agressée, parce qu’on veut simplement se déplacer dans cette ville. On ne va pas refaire l’histoire de la précarité, on sait tous que les prix pratiqués par la STIB sont abusés et peu importe qu’ailleurs c’est plus cher ou moins cher, ici on est à Bruxelles une ville censée être ouverte et sociale. Une ville où on n’organise pas des rafles pour raquetter les plus fragiles de nos concitoyens. A l’heure où on nous parle de ville verte, où les automobilistes sont brocarder, nous ne comprenons pas le sens d’une telle augmentation. Si ce n’est une logique punitive visant à s’en mettre le poches... Depuis les portiques, la STIB est dans une posture agressive vis-à-vis de ses usagers, des gens au sens le plus large. Contre l’augmentation, contre les amendes scandaleuses, nous vous proposons d’ organiser au moins une manifestation, voir plus. Ne croyez pas qu’on ne peut pas gagner ou qu’au fond ils sont dans leur bon droit de saigner les gens de la sorte. La STIB c’est nous ! Il n’y a qu’en se bougeant qu’on obtient justice, nous en tout cas nous rêvons de les voir reculer !