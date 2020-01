Mon nom est Clitoris

Ce documentaire est un dialogue entre jeunes femmes autour de la sexualité féminine. Avec une liberté, un courage et un humour communicatifs, elles partagent leur expérience et leurs histoires, dans la volonté de changer le monde autour d’elles et de faire valoir le droit des femmes à une éducation sexuelle informée, délivrée des contraintes et des tabous.

> Réservations via le formulaire en ligne sur notre site > https://www.tricoterie.be/fr/activites/cine-debat-mon-nom-est-clitoris?id_evenement=3890&lang=fr

>> Tarif : 5€/projection et 20€/abonnement de 5 projections

>> Salle : Salle des Arches