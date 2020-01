Deuxième assemblée générale de la Fondation Marius Jacob

[English below]

SAVE THE DATE !

Nous avons le plaisir de vous convier à la seconde assemblée collective afin de faire le point sur l’avancement du projet et discuter (et valider) ensemble les critères d’attributions des bourses, les conditions pour le 1er appel, la procédure d’attribution et les balises pour la création de fonds spécifiques.

Le programme définitif et l’ordre du jour seront communiqués sous peu.

COMMENT ? RDV pour une assemblée et une auberge espagnole :

=> à partir de 18h : accueil

=> à 18h30 : Début de l’assemblée

=> 20h : pause et bouffe à prix libre

=> 21h30 : fin et échanges autour d’un verre.

POUR QUI ? Pour ceux et celles déjà impliqué.e.s au sein de de la fondation, que ce soit en participant financièrement au fond de mutualisation, dans un des groupes de travail ou via une implication ponctuelle.

Si vous ne participez pas encore, mais que vous souhaitez participer à l’AG (en tant qu’invité.e), envoyez nous un mail à contact@fondationmariusjacob.org pour recevoir les documents qui y seront discutés. Attention, il ne s’agit pas d’une séance d’info.

L’espace est accessible aux personnes à mobilité réduite.

It is the second general assembly to present the advancement of the project and discuss (and decide) together the criterias of attribution of the funds, the conditions for the first call, the process of attribution and the guidelines for the creation of specific funds.

The definitive programme will be decided soon.

HOW ? Let’s meet for an assembly and a shared meal :

=> from 6PM : welcome time

=> from 6:30 : start of the assembly

=> 8PM : break and dinner, there’ll be food at free donations

=> 9:30 : end and discussions over a drink

FOR WHOM ? For the people who already decided to get involved in the foundation, through monthly/punctual contribution or time in a working group.

If you’re not part of this yet, please send us a mail to contact@fondationmariusjacob.org to receive the documents we’ll discuss about. Please note this is not an info event.

The room is accessible for people with reduced mobility.