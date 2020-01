Apéro queer à coté de chez Monique/naas Moniek

Salut salut ! ♥

Nous avons le plaisir de vous inviter au tout premier Apéro Queer d’une longue série A coté d’chez Monique - Lieu Queer, ce dimanche 12 janvier de 18 à 22h !

Désormais le lieu ouvrira ses portes chaque semaine pour un Apéro Queer convivial, ça se déroulera les 1er et 3e jeudi du mois, et les 2e et 4e dimanche du mois !

Donc c’est à dire pour ce mois de janvier : le dimanche 12/01, le jeudi 16/01 et le dimanche 26/01

L’idée c’est de se rencontrer, se détendre, boire une bière ou un jus dans une chouette ambiance, discuter de tricot et de luttes, et si l’idée nous enchante, danser un peu !

Hésite pas à ramener des idées pour ce moment, des jeux, de la musique, de la bouffe, des idées de thèmes ou autres, de la déco ou ton super jus de gingembre maison ! (mais ta frimousse ça suffit amplement)

Un bar est ouvert sur place.

Fais tourner à tes copaines et toutes personnes intéressées,

un flyer sortira bientot ! :)

A dimanche !!