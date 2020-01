L’Australie brûle. Des millions d’hectares de forêts humides sont partis en fumée. Plus d’un milliard d’animaux ont péri dans les flammes. Des communautés entières d’aborigènes ont dû quitter leurs terres. Jusqu’en Nouvelle Zélande, les cendres brunissent les glaciers, accélérant leur disparition. Pourtant, les résistances avaient tiré la sonnette d’alarme à maintes reprises.

🎥 Pour le quatrième Ciné Libertaire, nous vous invitons, avec le Front d’Ecologie Sociale, à la projection d’un documentaire retraçant l’une de ces résistances : "Heritage Fight" d’Eugénie Dumont. Après la projection, nous vous proposons une discussion collective autour de nos leviers d’action.

PROGRAMME DE LA SOIREE :

🔸 18h30 : Accueil et ouverture du bar

🔸 19h00 : 🎞Projection du film :

"Au cœur de la dernière contrée sauvage d’Australie, une communauté aborigène, les Goolarabooloo, doit faire face au projet d’implantation de la plus grande usine à gaz au monde soutenu par le gouvernement.

Aborigènes et citoyens solidaires décident alors de s’unir pour défendre ce qui n’a pas de prix : une terre, une vision du monde, et plus que tout, un héritage culturel. Commence alors un combat à l’issue inattendue… "

⏯https://www.youtube.com/watch?v=CKqQ5koBe80

🔸 20h30 : Pause

🔸 20h45 : 🗣 Discussion autour de nos leviers d’action.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Où ? Au local Sacco & Vanzetti (Chaussée de Forest 54, 1060 Bruxelles)

Quand ? Le 14 janvier, à 18h30

Entrée sans inscription • Gratuit