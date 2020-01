FR | Venez occuper le Space avec nous

On a reçu récemment une mauvaise nouvelle. Le nouveau propriétaire a d’autres plans pour le bâtiment qui abrite le Space ( il a hâte de participer au processus de gentrifications/embourgeoisement du quartier Dansaert). Et le Space, la maison culturelle hybride bruxelloise, ne rentre pas dans ses plans. Nous voulons être les pavés indisciplinés sur lequel trébuche la gentrification nous le disions haut et fort lors de la création du Space.

C’est pire que ça. La famille qui a pris possession de l’immeuble et qui nous met actuellement dans la rue est celle d’un ancien député du parti radical de droite LDD et un employé des super navires anversois de la N-VA. C’est le genre d’ennemis auxquels Le Space est confronté.

Le calendrier des prochains mois était plein et chaque semaine, nous recevons des propositions de projets et de performances intéressantes. Début mars, nous voulions également fêter notre cinquième anniversaire.

Au cours de ces cinq dernières années, les bénévoles, les centaines d’artistes et surtout le public (notre plus grande œuvre-d’art) ont fait du Space et de Bruxelles un endroit plus beau et plus excitant. Nous allons occuper Le Space les 1er et 2 février. Le programme de ces deux jours suivra. Les propositions sont toujours les bienvenues.

Ce n’est peut-être pas un point final, c’est le début d’autre chose.

EN | Come occupy Le Space with us.

We recently received some difficult news. The new owner has other plans for our building (ie he can’t wait to be able to gentrify the last remaining strip of the Dansaertstraat). And Le Space, the hybrid culture house of Brussels, does not fit in with his plans. We want to be the loose cobblestones in the street that trip up the gentrification process : in fact we already said that when we set up Le Space.

But it gets worse. The family who now own the building and who are throwing us out onto the street include an ex-member of parliament from the extreme right LDD party, as well as someone who works for the Antwerpen aldermen of the N-VA. This is the kind of enemy Le Space has to deal with.

Our calendar for the coming months was full to bursting, and every week we still get interesting offers of projects and performances. At the start of March we also wanted to celebrate our fifth birthday. Over the last five years, our volunteers, the hundreds of artists, and above all the public (who are our greatest work of art) have come together to make Brussels a nicer and more exciting place. On February 1 and 2 we are going to occupy Le Space. The programme for the two days will be announced soon. Suggestions are still welcome. This cannot be the end. Let it at least be the beginning of something new.

NL | Kom mee Le Space bezetten.

Onlangs kregen we het harde verdict in de brievenbus. De nieuwe eigenaar heeft andere plannen met het gebouw (lees : droomt er van om ook dat laatste stukje van de Dansaertstraat te gentrificeren). Le Space, het hybride cultuurhuis van Brussel, past niet in die plannen. Wij willen de losliggende straatsteen zijn waarover de gentrificatie struikelt, zeiden we al bij de oprichting van Le Space.

Het is nog erger. Het gezin dat het gebouw in handen kreeg en ons nu dus op straat zet, telt een ex-parlementslid van de radicaalrechtse partij LDD en een werknemer van de Antwerpse superschepen van N-VA. Dat is het soort vijanden waar Le Space mee te maken krijgt.

De kalender voor de komende maanden was rijkgevuld en nog elke week krijgen we interessante voorstellen voor projecten en voorstellingen. Begin maart wilden we ook onze vijfde verjaardag vieren.

In die vijf jaar hebben de vrijwilligers, de honderden artiesten en vooral het publiek (ons grootste kunstwerk) van Brussel een mooiere, spannendere plek gemaakt. Op 1 en 2 februari gaan we Le Space bezetten. Het programma van die twee dagen volgt nog. Voorstellen zijn altijd welkom.

Dit mag geen eindpunt zijn. Laat het tenminste het begin zijn van iets anders.

Line-Up :

CODE ROUGE

Jaouad

JOKI@

Kavena Gomos Dauton

Meryem Saci