Vernissage de l’exposition "Les mots font le mur"

De mi-janvier à mi-mars, la Maison du Livre interroge les divers aspects de la détention dans ses rapports à l’écriture. Ecriture qui libère, enferme, répare, dénonce, témoigne, s’évade ... Une exposition, des rencontres, des ateliers, des jeux et des joutes verbales pour interroger ce que notre conception de la punition dit de notre société : enfermer qui, comment, pourquoi, combien de temps ?

Vernissage : Introduction par David Scheer, docteur en criminologie, co-auteur de La prison. Réalités et paradoxes aux Presses universitaires Blaise Pascal.

Témoignage et lecture poétique par Alain Collin, ancien détenu, co-fondateur de l’association Living book qui vise à faire découvrir ou redécouvrir de grands classiques de la littérature français et étrangère, de manière originale et surtout conviviale ...