Les écritures qui enferment

Comment fonctionne la machine à fabriquer des ennemis publics ? "Ne m’appelez plus Farid le Fou" n’a cessé d’adjurer Farid Bamouhammad aux journalistes qui rivalisaient pour peaufiner une légende qui finira par le séquestrer définitivement. Trop souvent, la presse s’acharne sur certains détenus, empêchant leur réinsertion, quand ce ne sont pas les auteurs de fictions qui s’emaprent de destins réels. Au départ de quelques cas emblématiques, nous nuos interrogerons sur ces formes particulières de doubles peines par écriture interposée.

Psychothérapeute et romancière (Amour et Kabale), Sophie Buyse est aussi visiteuse de prisons, notamment de feu Farid Bamouhammad. Journaliste de renom, ancien présentateur du JT de la RTBF et professeur à l’ULB, Jean-Jacques Jespers préside actuellement le Conseil de déontologie journalistique. Avocat spécialiste en droit pénal et en droits de l’homme, ancien président de la Commission des prisons de la Ligue des Droits Humains, Me Réginald De Béco est aussi un grand lecteur, notamment marqué par les Souvenirs de la maison des morts de Dostoïevski.

