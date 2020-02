Les écritures qui libèrent

Les raisons d’écrire sont nombreuses dans l’espace et le temps contraints des prisons. Au détour d’une rencontre ou d’une lecture, de véritables vocations naissent, pendant ou après l’enfermement. Incarcéré depuis 17 ans, Eric Lammers entame une correspondance avec Caroline Lamarche. S’ensuivront une création radio à France Culture, puis, au terme d’un long parcours de réinsertion, la publication des livres Une âme plus si noire et Une vie de .... La rencontre d’un professeur de philo en prison permettra à Audrey Chenu de se reconstruire et, une fois libérée, de devenir enseignante. Deux témoignages de mains tendues et saisies qui ne doivent par faire oublier qu’ils ne sont pas majoritaires.

Prix Goncourt de la nouvelle pour Nous sommes à la lisière, Caroline Lamarche est romancière, poétesse et dramaturge. Eric Lammers vit aujourd’hui entre la Serbie et la Belgique. Audrey Chenu est institutrice, slameuse, entraîneuse de boxe et co-autrice du livre Girl Fight. Animation : Marie-Hélène Rabier, commissaire de surveillance aux prisons de Forest et de Berkendael

