OFFDEM est un festival intersectionnel autour des pratiques collectives et des technologies libres.

Bruxelles, 1er et 2 février 2020.

Conçu comme le festival Off du FOSDEM, l’OFFDEM vise à attirer les producteurs et les utilisateurs de technologies libres (logiciels libres, matériels open source) en marge du FOSDEM, qui est le plus grand rassemblement mondial de développeurs de logiciels libres et open source. L’OFFDEM se tiendra, comme le FOSDEM, le premier week-end de février, à Bruxelles, dans un lieu proche du lieu traditionnel du FOSDEM.

Le FOSDEM approche de son 20e anniversaire.

Il est habituel pour beaucoup de grands festivals d’avoir une version Off en marge du festival principal, pour donner de l’espace aux propositions qui ne sont pas représentées dans le festival officiel.

L’idée d’OFFDEM est d’aborder des questions intersectorielles qui ne sont pas présentes au FOSDEM, dans un format qui attire des personnes qui n’y vont habituellement pas : à OFFDEM, tout le monde est utilisateur.

Le FOSDEM manque d’espaces accueillants et tranquilles pour que les collectifs puissent se rencontrer, se concentrer, bricoler et travailler ensemble dans de bonnes conditions, loin du bruit et de la pluie saisonnière, à l’abri du stress habituel d’une trop grande sollicitation et de la saturation perceptive ; le principal attrait de l’OFFDEM devrait être son absence de programmes concurrents et d’un programme principal, afin que l’organisation ad hoc, la conversation libre et les activités inattendues puissent avoir lieu.

OFFDEM devrait également agir comme un mécanisme de débordement pour un certain nombre de groupes de logiciels libres qui ne pourraient pas obtenir une salle de développement en raison de la saturation de l’espace physique au FOSDEM.

L’idée est née de la conjonction de deux processus :

le sentiment qu’un autre type de rassemblement de logiciels libres est nécessaire, plus radical, et plus centré sur des sujets transversaux, rassemblant les citoyens concernés et tous ceux qui relèvent de la vocable unique d’utilisateur, déployant la diversité et explorant la complémentarité des personnes habituellement laissées de côté des élites de la programmation "open-source" ;

un mécontentement croissant face à l’évolution du FOSDEM : cultiver le regroupement social, accepter des sponsors douteux qui ne répondent pas à nos préoccupations contre le capitalisme de surveillance.

Cette situation nous a incités à créer un événement alternatif au FOSDEM qui ferait tomber les barrières entre les communautés, fournirait un espace inclusif pour que les personnes de différentes disciplines soient considérées non seulement comme des utilisateurs finaux mais aussi comme des complices dans la production de nouvelles techniques qui soutiennent le changement social et les Communaux.