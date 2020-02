C’est vendredi, c’est 8 maars training

La grève féministe des 8 & 9 mars approche, et c’est à nous d’en faire des journées mémorables. Pour préparer ces jours J’s et les aborder plus chaudes que jamais, le groupe 8 maars Bruxelles vous donne rendez-vous chaque vendredi soir dès le 31 janvier, jusqu’à la grève !

Au programme de ces permanences : ateliers sérigraphie, badges ou pochoirs, préparation de slogans et banderoles mais aussi échanges d’idées et temps de rencontre. Chacune de ses soirées aura sa spécificité selon qui sera présent·e, les activités mises en place ce jour-là, les thématiques mises en avant et bien sûr la période nous séparant de la grève. Bienvenue à toutes, vendredi après vendredi, pour construire la vague féministe !

Attention, le vendredi 7 février, nous vous invitons à célébrer le J-30 dès 19h à l’espace queer autogéré Naast Monique / À côté de chez Monique, 230 Quai de l’industrie à Anderlecht. La permanence est donc déplacée sur le lieu de la fête, venez nombreuses.

📌 Où : 4, rue d’Anderlecht à 1000 Bruxelles, à côté de la place Fontainas, métro Anneessens. Le local nous est prêté par les JOC.

Local et sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite.

🗓 Quand : les vendredis 31 janvier ; 14, 21 et 28 février ; et enfin le 6 mars. On vous accueille dès 19h, et à 22h on part en actions ou on fait sa vie.

🖌 Quoi : venez nvous rencontrer, refaire votre stock de stickers, flyers, affiches et autres propagateurs de grève ! Selon la date, seront également organisés des ateliers banderoles, des discussions, des stands badges ou sérigraphie, etc. Ces informations plus précises sont à retrouver dans le descriptif de chaque soirée.

🍹 Et pour l’accueil ? Boissons et snackeries seront disponibles à prix libre, et libre à vous bien sûr d’apporter votre pique-nique ou même mieux un plat à partager.

#8maars #ToutesEnGrève #VrouwenStaking #8M #ToutesToutPartout #AllemaalAllesOveral