Mobilisation STOP 5G

Samedi 25 janvier, dans le cadre de l’appel international demandant l’arrêt du déploiement de la 5G sur terre et dans l’espace (www.5gspaceappeal.org), des groupes de citoyens, des associations, des scientifiques, des médecins, des chercheurs,... se rassemblent et se mobilisent partout dans le monde pour dire STOP à la 5G. Le collectif belge Stop5g.be organise un rassemblement revendicatif et informatif (stand) à la Place de l’Albertine, à côté de la Gare Centrale, de 13h à 16h.

(Accord de la police reçu ce jeudi 16 janvier. Attention !! Le rassemblement a lieu Place de l’Albertine et non pas au Carrefour de l’Europe.)

L’appel international signé par des milliers de personnes et d’organisations de 203 nations et territoires, a été adressé au mois de novembre 2019 aux gouvernements fédéral et régionaux de Belgique par le collectif associatif stop5g.be.

Les discours officiels visent à nous convaincre que le seul enjeu de la 5G consiste à faire partie du groupe des dominants dans la compétition économique mondiale grâce à cette nouvelle technologie de télécommunication qui assurera une interconnexion généralisée partout et en tout moment.

Pourtant, au-delà même des problèmes fondamentaux de santé publique que les gouvernements choisissent d’ignorer, les interrogations sont nombreuses quant à l’avenir que trace cette fuite en avant vers le meilleur des ondes : toxicité pour le vivant, croissance de la consommation énergétique, mutation du travail et de l’emploi, épuisement des ressources en métaux rares et en eau, faible taux de recyclage des alliages, surveillance rapprochée des citoyen·ne·s et atteinte aux libertés, conflits internationaux,...

Même les milieux industriels s’interrogent sur la faisabilité économique d’un déploiement qui exige d’énormes investissements dont la rentabilité est loin d’être assurée sauf si les pouvoirs publics contribuent de manière significative...

Enfin, il va de soi que la technologie 5G, du fait de la multiplication illimitée des transferts de données entraînera une augmentation significative de la consommation d’énergie et des ressources. À ce titre, elle va à l’encontre d’une politique écologiquement responsable et des objectifs affichés par l’Union européenne et les signataires de l’accord de la COP21 en 2015 en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Contact et infos :

info@stop5g.be - http://stop5g.be

Lecture : Le meilleur des ondes. Un dossier d’IEB sur la 5G (28 pages, septembre 2019).