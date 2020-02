Soirée d’infos projets internationaux

Partager le quotidien d’une famille béninoise et mieux comprendre les enjeux du micro-crédit, découvrir le secteur associatif aux Philippines au travers de la thématique de l’accès à la terre, exercer son esprit critique face aux défis de l’extraction minière pour les communautés indigènes en Équateur et au Pérou… Autant de possibilités que recouvre la participation à un projet international !

Le projet international propose à toute personne de s’impliquer bénévolement dans des actions solidaires mises en place par des associations partenaires de Quinoa, en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Il comprend bien sûr le séjour sur place, et également une phase préparatoire de plusieurs mois, ainsi qu’un moment de débriefing - évaluation - retrouvailles au retour.

L’objectif ? Il ne s’agit pas d’aller "aider" : notre processus entend justement déconstruire l’image du "sauveur blanc" et comprendre comment tisser de la solidarité avec les citoyens et citoyennes du Sud en actionnant des leviers de changement social et en s’impliquant dans des alternatives au système dominant.

Il s’agit d’un projet collectif : les départs se font en groupe de 7 à 12 participant.e.s, encadrés par 2 responsables.

pré-inscription en ligne : http://www.quinoa.be/blog/preinscriptions-pi-…

Bienvenue à notre soirée d’infos le jeudi 20 février à 18h30, au 26 rue d’Edimbourg 1050 Ixelles.

Tous les détails : www.quinoa.be/