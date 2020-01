Cuisine avec le collectif ZigZag pour les personnes du parc Maximilien

Le collectig ZigZag cuisine 700 repas, 3x/semaine pour les personnes du parc maximilien. Ielles utilisent des légumes de récup, les repas sont vegan et tout se fait dans l’autogestion.

Ce lundi 27/01 ; des membres de l’Hôtel Flambeau aident à ce qu’il y a assez de volontaires.

On recherche 7 personnes entre 9-14h (cuisine et découpe des légumes) et 6 personnes entre 14h-18h (distribution au parc + rangement)🍴

Si tu es dispo, contacte hotelflambeau@riseup.net