« On est envahi par les migrant·e·s », « Elles travaillent au noir et ne payent pas leurs impôts », « Ils ne cherchent pas à s’intégrer »… Comment sont véhiculés ces stéréotypes sur les migrant·e·s dans les médias ? Quelles sont les réalités vécues pas ces personnes ? Peut-on être solidaire sans entraîner de conséquences négatives pour la personne aidée et pour l’aidant·e ?

La Ligue des droits humains et ZinTV proposent une formation citoyenne et participative pour toutes personnes, intéressées mais non-spécialistes de la question migratoire, voulant interroger la représentation médiatique des personnes en séjour irrégulier afin de comprendre l’impact des messages médiatiques sur nos représentations du monde. La journée se compose d’ateliers participatifs (transférables si vous êtes animateur.trice) associant apports théoriques et animations pratiques afin de pouvoir débattre et s’interroger sur les incohérences entre les représentations et les réalités migratoires en Belgique.

Objectifs

– Poser un regard critique les diverses sources d’information.

– Déconstruire nos imaginaires pour mieux comprendre la situation des personnes en séjour irrégulier.

– S’armer d’informations utiles et factuelles sur ceux que l’on nomme globalement « les migrants ».

– Recevoir des éclairages légaux sur le « délit de solidarité ».

– Découvrir de façon active et participative des outils existants sur le sujet et se les approprier.

Programme

Matin

A travers l’analyse de deux extraits de journaux télévisés belges, il sera proposé aux participant·e·s de tenter de déconstruire nos imaginaires et de mieux comprendre la situation des personnes en séjour irrégulier.

Le livret pédagogique « la propagande au ralenti », destiné à toutes personnes souhaitant aborder ce sujet dans une perspective d’éducation aux médias, sera offert à chaque participant·e·s.

Après-midi

A travers un ou plusieurs exemple·s de parcours migratoire, présentation des principaux contours, acteurs et enjeux de la question migratoire en Belgique.

Autour de la brochure « Passeport citoyen : destination solidarité » : présentation du cadre juridique entourant l’aide et la solidarité envers les personnes étrangères. Echanges et débat.

Date : 06/02/2020

Horaire : 9h30-16h30

Lieu : Pianofabriek, Rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles - salle Casablanca

Inscription gratuite mais obligatoire : formation@liguedh.be