ZIN TV & Las Insumisos vous invite à une soirée autour de la grande rébellion en cours au Chili. Cela fait depuis plus de deux mois que les Chiliens occupent les rues, contestent le modèle économique et défient le pouvoir en place, la répression ne fait qu’augmenter et les manifestations s’intensifient. Une trentaine de morts, des milliers de manifestants arrêtés, des dizaines de détenus-disparus, des manifestants violés, torturés, éborgnés… Loin des préoccupations des médias officiels et du Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies, le samedi 25 est l’occasion d’une approche à cette problématique avec nos partenaires Chiliens avec qui ZIN TV mène des ateliers de formation au Chili. Aussi, nous sommes heureux de vous présenter en avant-première le film « Providencia » qui est le fruit d’un de nos ateliers. Pour l’occasion, nous comptons sur la présence d’une délégation du collectif Resistencia qui s’est constitué autour de ce projet et avec qui nous pourrons échanger sur la situation et l’expérience filmique.

La soirée se poursuivra en musique avec un groupe LATINO et des spécialités gastronomiques Chiliennes. Les bénéfices de la soirée sont destinés au fonds de soutien des services de soins aux manifestants au Chili.

Entrée : Prix libre

PROGRAMME

20h TROIS COURT-METRAGES

LA PRIMERA LINEA - un plan-séquence filmé en immersion, à la frontière entre les manifestants et la répression policière. Leonardo Pinks - 2019 - 9min

MATAPACO, NOM D’UN CHIEN - le portrait d’un chien légendaire qui a défendu les manifestations des étudiants en 2011 et qui est entré dans la mythologie urbaine - 2013 - Collectif - 20min

PROVIDENCIA - Portrait d’un centre de torture à Antofagasta, au nord du Chili - 2018 - 17 min

21H Rencontre avec le COLLECTIF RESISTENCIA autour du film PROVIDENCIA

21H30 CONCERT du groupe

23H DJ FIESTA