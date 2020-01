Nous fêtons cette année le soixantième anniversaire de l’indépendance du Congo.

A cette occasion, le Mouvement Présence et Action Culturelles a lancé un cycle de rencontres autour de la décolonisation. Avec notre ciné-club, nous sommes donc très heureux·ses de vous proposer une programmation cinéma entièrement consacrée à la décolonisation, avec deux moyens métrages documentaires et d’animation. Et en présence de leurs réalisateurs !

Totem et tabou - En présence du réalisateur (sous réserve)

| Daniel Cattier , 2018, 67 minutes

FR & Sous-titres en néerlandais (à confirmer)

Pitch : un imposant palais, le Musée Royal de l’Afrique Centrale à Bruxelles. Rénové, il devient aujourd’hui l’Africa Museum ! Une voix venue d’Afrique hante les lieux... Elle nous raconte les origines coloniales de ce Musée. Aujourd’hui, c’est le temps de l’ouverture à la restitution de cet héritage. Une restitution vers des Musées en RDC, au Sénégal, ... C’est le temps de la réconciliation avec le passé...

Trailer : https://vimeo.com/304344183

🎬 Caoutchouc rouge, rouge coltan En présence du réalisateur

| Jean Pierre Griez, 2018, 32 minutes

FR & Sous-titres en néerlandais

A travers l’histoire familiale de la jeune Abo, ce film d’animation retrace l’histoire coloniale du Congo depuis l’époque de Léopold II jusqu’aux années 2000.

Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=Z7_u8EdY-DM

Entrée gratuite

Formulaire d’inscription : https://bit.ly/30ytnOL