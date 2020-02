[20.02.2020 - 24.05.2020]

NL • Vrouwen vrij, een andere wereld : het feminisme van de jaren 1970 in België

Begin jaren 1970 palmen feministes de publieke ruimte in. Hun militantisme is jong en dynamisch : ze schrijven, komen samen, betogen en zetten pittige en luidruchtige acties op rond hun verlangen naar een samenleving in het teken van solidariteit, gelijkheid en zelfbeschikking. Vandaag zijn hun eisen en analyses nog steeds bijzonder actueel. Want al is er veel vooruitgang geboekt, er is nog een weg te gaan naar een gelijke samenleving.

• Een tentoonstelling van AVG-Carhif asbl-vzw

• Gratis toegang

• Groeps- of schoolbezoek en rondleiding mits reservatie https://belvue.be/nl/expo-feminisme1970

FR • Libérer les femmes, changer le monde : le féminisme des années 1970 en Belgique

Au début des années 1970, les féministes sont dans la rue. Leur militance est jeune et dynamique : elles écrivent, s’assemblent, manifestent et organisent des actions joyeuses et tapageuses dans l’espoir d’une société solidaire, égalitaire et épanouissante pour tous et toutes. Aujourd’hui, leurs revendications et leurs analyses restent d’une brulante actualité. Car malgré d’indéniables progrès, beaucoup reste à faire pour une société égalitaire.

• Une exposition du AVG-Carhif asbl-vzw

• Entrée gratuite

• Visites guidées et visites de groupe ou de classe sur réservation

https://belvue.be/fr/expo-feminisme1970

EN • Liberating women and changing the world : feminism in Belgium in the 1970s

In the early 1970s, feminists were out on the streets, where they breathed new life into old demands by demanding equality for women at home, school and work and in legislation. Their young, dynamic militancy prompted them to write, hold gatherings and demonstrations and organise joyous, noisy activities aimed at fostering a solidarity-based, egalitarian society in which everybody can flourish. Their demands and views remain hot topics today, for although undeniable progress has been made, a truly egalitarian society is still a long way off.

• An exhibition organised by AVG-Carhif asbl-vzw

• Free admission, visitor’s guide in EN available

• For group or school visits and guided tours in EN, please book in advance : https://belvue.be/en/expo-feminisme1970