Ma petite robe rose et mes nibards est une conférence gesticulée qui parle de la culture du viol et de la sexualité à travers un angle féministe et émancipateur.

La culture du viol est imbriquée dans le système patriarcal de domination de l’homme sur la femme dans lequel nous évoluons toutes et tous.

Cette conférence gesticulée propose quelques pistes de déconstruction et de déconditionnement de cette culture dans une visée politique d’empowerment.

En chanson et en musique, en riant, mais aussi en passant par des moments plus sérieux, cette conférence propose d’en finir avec les mythes sur lesquels se fonde la culture du viol : culpabilité de la victime de violences physiques et sexuelles ; déresponsabilisation des agresseurs ; érotisation de la violence sexuelle.

Elle dénonce aussi le manque de prise au sérieux des femmes, et plus particulièrement dans le milieu médical, espace dans lequel leur corps est le principal concerné.

Enfin, elle aborde la sexualité et l’omerta qui entoure le clitoris, le sexe féminin, la masturbation féminine et le plaisir féminin dans son ensemble.

Une conférence de et par Julie Tessuto

Durée : environ 1h30

Entrée à prix libre

Où : bar The Crazy Circle (Ixelles), situé à 2 pas de l’arrêt de métro Porte de Namur

Ouverture des portes et accueil : 19h

Conférence : 20h30 précises

22h : verre et papote

Page FB : https://www.facebook.com/conferencegesticuleemapetiteroberoseetmesnibards/

Site web : https://julietessuto.wixsite.com/mapetiteroberose