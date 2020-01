Nouveaux territoires de la précarité, retour à l’enquête ouvrière

Comment penser et témoigner de nos luttes ? Comment s’en emparer pour (re)construire des nouvelles dynamiques ? Quelles perspectives leur donner ?

En donnant la parole à David Gaborieau sociologue du travail, membre de la Plateforme d’Enquêtes Militantes et du projet Worklog (enquête collective des nouvelles formes de travail), nous tenterons de nous réapproprier le principe de l’enquête ouvrière, pour une enquête militante et non sociologique ou journalistique. On se souviendra que c’est déjà cet outil que Cardijn enseignera aux jeunes travailleurs de la JOC.

Il nous parlera de l’enquête qu’ils ont mené avec la plateforme d’enquêtes militantes et les travailleurs de Géodis en lutte, de ce que cela nous apprend sur les nouveaux secteurs de la logistique et de l’utilité de l’enquête militante.

Cette conférence s’inscrit dans la campagne « précarité » que le MOC Bruxelles et ses organisations (Vie Féminine Bruxelles, JOC Bruxelles, Mutualité chrétienne (MC), Equipes Populaires Bruxelles, CSC) lancent.

#précarité #enquêteouvrière #enquêtemilitante #syndicalisme #lutte #conférence #cardijn #autonomisation