Nederlands hieronder !

FR

📣 3ième Assemblée Générale de la Santé en Lutte à Bruxelles !

↘️ Tout le monde est convié à participer à cette Grande Assemblée Générale : infirmièr·e·s, sages-femmes, brancardièr·e·s, aides soignant·e·s, personnel de la lingerie, de la restauration, de l’entretien ménager, technicien·ne·s, secrétaires, laborantin·e·s, ambulancièr·e·s, patient·e·s, organisations syndicales, associatives ou membres de la société civile préoccupé·e·s par le devenir de notre santé !

▶️ En effet, face aux attaques faites à notre système de santé et à nos conditions de travail, nous devons impérativement nous organiser, citoyen·ne·s et travailleur·euse·s, ensemble ! ✊

▶️ Cela fait maintenant plusieurs dizaines d’années que la santé se transforme en valeur marchande. En lieu et place de l’humain, les gestionnaires politiques ne voient plus que des chiffres et des tableaux comptables. Pour eux, rentabilité et flexibilité sont devenues les valeurs centrales de leur gestion. Aujourd’hui, leur objectif principal est de réduire les coûts et d’augmenter les cadences de soins et de travail. Le résultat est une dégradation des soins et une souffrance au travail grandissante.

À tout cela, nous disons STOP !

▶️ Nous voulons des conditions de travail et un salaire décent, une stabilité de l’emploi, la fin des temps partiels obligatoires, le paiement de notre temps de change, de l’engagement de personnel supplémentaire pour baisser les charges de travail et enfin avoir le temps de soigner, d’écouter, de rassurer !

Nous voulons des soins de qualité pour toutes et tous, peu importe les niveaux de revenus, peu importe l’origine sociale ou culturelle. Nous voulons la fin de ce système basé sur l’argent qui crée une médecine à deux vitesses !

ℹ️ Alors rendez-vous le 7 février à 18h rue du Fort 35 à Saint Gilles ! C’est ici que se prennent les décisions et s’organise le mouvement de La santé en lutte !

NL

📣 3de Algemene Bijéénkomst van de Gezondheid in Strijd !

↘️ Iedereen wordt uitgenodigd om hieraan deel te nemen : verpleegkundig personeel, vroedvrouwen, brancardiers, hulpverzorgers, personeel van de linnendienst, van de restauratie, van het onderhoud, technici, secretaresses, laboranten, ambulanciers, patiënten, vakbondsorganisaties, verenigingen of burgers die inzitten met de toekomst van onze gezondheid !

▶️ Inderdaad, tegen de aanvallen gericht op ons zorgsysteem en op onze werkomstandigheden moeten we ons allemaal samen organiseren, burgers en werknemers ! ✊

▶️ Sinds tientallen jaren verandert onze zorg in een marktwaarde. In plaats van de mens, hebben de politieke beheerders enkel nog oog voor de cijfers en de boekhoudtafels. Voor hun, zijn rentabiliteit en flexibiliteit centrale waarden geworden van hun beheer. Tegenwoordig zijn hun belangrijkste objectieven de kosten enerzijds te verlagen en anderzijds de werkritmes van de zorg en het werk te verhogen. Tegen al dit, zeggen wij STOP !

▶️ Wij willen goede werkomstandigheden en een degelijk loon, werkstabiliteit, het einde van verplichte partiële werktijden, de uitbetaling van de tijd die we nodig hebben om ons om te kleden, bijkomende aanwervingen om de werklast te verminderen en tijd vrij te maken om te verzorgen, te luisteren en gerust te stellen !

Wij willen kwaliteitsvolle zorgen voor iedereen, voor alle sociale en culturele klassen. Wij willen het einde van dit systeem dat gebaseerd is op geld en dat geneeskunde teweegbrengt van twee snelheden !

Indien we verandering willen moeten we zo talrijk mogen zijn !

ℹ️ Afspraak aanstaande 7 februari om 18h, fortstraat 34 te 1060 Sint Gillis !