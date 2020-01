Critical Mass Brussels 31/1

L’année 2020 commence et le groupe local d’XR Ixelles vous convie à son premier Talk !

🌎 La crise écologique et climatique vous inquiète, vous sentez qu’il faut agir mais vous avez l’impression que les choses ne bougent pas ?

⏳ Vous avez entendu parler d’Extinction Rebellion et vous voulez en savoir plus sur le mouvement ?

✊ Vous souhaitez vous engager mais ne savez pas par où commencer ?

✖️🦋 Alors rejoignez-nous ! 🦋✖️

Nous parlerons de la crise écologique et climatique et de pourquoi il est temps de passer à l’action. Nous présenterons aussi nos principes et modes d’action. Extinction Rebellion (XR) est un mouvement international utilisant l’action directe non-violente pour contraindre les gouvernements à agir face à l’urgence climatique et écologique.

📅Quand ? Jeudi 30 janvier 2020 à 19h

🏛 Où ? Aux casernes du See U - dans les locaux du collectif KomChéTaMère. Avenue de la Couronne 227, bâtiment H 1er étage

Un bar mettra à disposition des boissons et offrira la possibilité de manger quelques tapas confectionnés à partir d’invendus.

Love & Rage ❤✊

✉ Contact :

xr-ixelles@protonmail.com

Louis +32 472 200 632

Eloïse +33 7 83 81 50 22