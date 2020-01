Minga voix de résistance

Un documentaire de : Pauline Dutron et Damien Charles

76 min

Le Senghor

366 Chaussée de Wavre

1040 Bruxelles

Dimanche 02 Fév 2020 à 18:00

Prix : 4.5€ - 3.5€

En Amérique du Sud, les peuples indigènes sont, depuis près de 500 ans injustement expulsées de leurs terres. Ils sont envahis par des projets miniers, des forages pétroliers, l’extension des monocultures industrielles ou des projets touristiques… : des « projets de mort » qui détruisent leurs territoires et les cultures qui y sont liées.

Des communautés se soulèvent. Elles résistent à un monde qu’on tente de leur imposer, tout en construisant leurs solutions. Démocratie directe, défense territoriale non-violente, agroécologie, respect du vivant, sacralisation de la nature, tous les aspects de leurs modes de vie sont autant de propositions. Avec comme ‘seule ressource’ son corps, son savoir et sasagesse, qui penserait pouvoir chasser des narcotrafiquants, gouverner son propre territoire dans un des pays les plus meurtriers du monde ou empêcher une multinationale de creuser la plus grande mine d’or du continent… ?