Feminist Strike D-30 Countdown PARTY @ Naast Monique

Nederlands hieronder

SOIRÉE DÉCOMPTE GRÈVE FÉMINISTE J-30 @ Naast Monique / À côté de chez Monique

La grève féministe (8maars.be) des 8 & 9 mars, c’est dans UN MOIS. Pour lancer ce décompte comme il se doit, le Collecti.e.f 8 maars Bruxelles vous convie à sa fête. On nvous accueille au nouvel espace queer et féministe « À côté de Chez Monique », lieu anticapitaliste, autogéré et permanent inauguré en décembre dernier. C’est grand là-bas, alors on s’étale et on vous propose plein d’activités ♛

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE À VENIR 🎵

✧ Chorale Strike Sisters, slameuse & DJ sets

✦ Exposition, point Info-Grève, flyers, affiches & stickers

✧ Bar, stand à chupitos & mangeaille

✦ Atelier maquillage, pêche aux connards et autres merveilles de kermesse

✧ Et tant d’autres choses encore…

INFOS PRATIQUES

📌 À côté de Chez Monique / Naast Monique, 230 quai de l’industrie à Anderlecht | Métro Delacroix | T81, B46 & N13 aux arrêts Cureghem ou Albert I | Un peu de parking sur place

🌒 Bienvenue dès 19h, on vous accueille jusque 2h

💰 Entrée à prix libre, pour soutenir comme vous pouvez le collectif 8 maars bruxellois | Bar à prix démocratiques, pour financer le lieu | Pitance & chupitos à prix démocratique, encore pour la grève

📢 Accès PMR au rez-de-chaussée (bar, sanitaires [pas adaptés] & salle des fêtes)

Merci à Sofia Fahli pour le visuel ✨

NEDERLANDS

FEMINIST STRIKE EVENING D-30 @ Naast Monique

De feministische staking (8maars.be) op 8 & 9 maart vind plaats binnen ÉÉN MAAND. Om de aftelling goed te beginnen, nodigt de Collecti.e.f 8 maars Brussels u uit op haar feestje. Wij heten u welkom in de nieuwe queer en feministische ruimte "Naast Monique / À côté de Chez Monique", een antikapitalistische, zelfbeheerde en permanente plaats die afgelopen december werd ingehuldigd. Het is er ruim, we verspreiden ons en we bieden er verschillende activiteiten aan ♛

GEDETAILLEERDE PROGRAMMERING OP KOMST 🎵

✧ Feministisch stakingskoor, Slama & DJ sets

✦ Tentoonstelling, stakings-infopunt, flyers, posters & stickers

✧ Bar, chupitos stand & snackbar

✦ Make-up workshop, vissen op klootzakken en andere kermisattracties

✧ En nog veel meer...

HANDIGE INFORMATIE

📌 Naast Monique, 230 quai de l’industrie in Anderlecht | Metro Delacroix | T81, B46 & N13 aan de Kuregem of Albert I haltes | Enkele parkeerplaatsen op het terrein

🌒 Welkom vanaf 19.00 uur, wij heten u welkom tot 2.00 uur.

💰 Vrije bijdrage, ter ondersteuning van het collectief 8 maars brussel | Bar tegen democratische prijzen, om de plaats te financieren | Pitance & chupitos tegen democratische prijzen, opnieuw voor de staking

📢 Toegang voor PBM’s op de begane grond (bar, sanitair [niet aangepast] & feestzaal)