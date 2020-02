Un film de Yann Le Masson

Ce film raconte l’histoire de 1975 à 1982 d’un groupe de femmes d’Aix-en-Provence et de leurs proches, maris, compagnons, enfants. Ces femmes découvrent au Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception (MLAC) qu’elles peuvent ensemble transformer et vivre autrement des moments aussi importants pour elles que : avorter, accoucher, choisir de faire ou non un enfant. Elles apprennent à le faire elles-mêmes, se heurtent à la répression et c’est le procès de six d’entre elles le 10 mars 1977 à Aix-en-Provence.

Un moment très fort de leur histoire qui continue toujours aujourd’hui.

Débat animé par Dominique Roynet, médecin dans une maison médicale et un centre de planning familial.

